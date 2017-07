Emmanuel Macron et Edouard Philippe auraient conclu un pacte secret avant la primaire de la droite

Le 9 juillet dans les colonnes du Journal du Dimanche, Laurent Wauquiez (LR) a évoqué un pacte secret qu'auraient conclu Edouard Philippe et Emmanuel Macron avant la primaire de la droite. "Philippe a dit à Macron : si Alain Juppé est élu, tu seras son Premier ministre et moi je serai à l'Intérieur. Si c'est toi qui emportes l'Élysée, tu me nommes à Matignon...", a déclaré le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en précisant à l'hebdomadaire qu'il n'avait pas de "preuves" que cet accord a bien eu lieu.

"C'est mon intuition", a-t-il précisé au JDD. Une supposition qui ne s'appuie donc pas sur aucun élément concret. Toutefois, Edouard Philippe, proche du maire de Bordeaux et peu connu du grand public, a finalement été nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron, devenu président de la République au mois de mai.

