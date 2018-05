Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie, pour une visite à haute portée politique

Après l'Australie, la deuxième étape du voyage du président de la République dans le Pacifique passe désormais par le "Caillou". L'avion d'Emmanuel Macron a atterri ce jeudi matin à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. La visite est d’importance, à six mois du référendum du 4 novembre sur l’accession à la pleine souveraineté de ce territoire. Si les partisans d'un maintien dans la république française sont donnés assez largement gagnants selon les sondages, les débats restent vifs.

A sa descente d’avion, le chef de l’Etat a déclaré être "très heureux" de "venir ici dans une année qui est importante pour la Nouvelle-Calédonie" afin de "consacrer des moments importants de notre histoire commune, des moments qui ont pu être parfois douloureux, comme ceux que nous aurons à commémorer".

Le président français se rendra dans les trois provinces calédoniennes – Sud, Nord et îles Loyauté, les deux dernières étant dirigées par les indépendantistes. Un des moments les plus scrutés sera sa visite à Ouvéa le 5 mai, date anniversaire de l’assaut par l’armée et la gendarmerie de la grotte de Gossanah, en 1988. Après avoir pris en otage des gendarmes, dix-neuf militants indépendantistes y trouvèrent la mort. C’est la première fois qu’un président de la République se rendra à Ouvéa.