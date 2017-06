Emmanuel Macron est arrivé au Maroc pour une courte visite

Le chef de l'État est arrivé mercredi soir au Maroc pour une visite "d'amitié et de travail" de moins de 24 heures. À l'aéroport de Rabat, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis à leur descente du falcon présidentiel par le roi Mohammed VI, lui même au côté de sa femme, la princesse Lalla Salma, et son fils, le prince Hassan. Il s'agit de la première visite officielle d'Emmanuel Macron dans un pays maghrébin depuis son arrivée à l'Élysée.

Outre les entretiens officiels, Emmanuel Macron est convié avec son épouse au repas de rupture du jeûne du ramadan offert par le roi dans sa résidence personnelle.

Il passera la nuit sur place, au palais des hôtes, avant de repartir jeudi matin pour Paris.

Lors d'une conférence de presse, le président a dit vouloir entretenir "une vision commune et une volonté de poursuivre nos intérêts communs".

"Je suis très touché par la marque d'amitié du roi (…) Je souhaite que nous ayons une politique culturelle, linguistique et éducative renouvelée (…) La France et le Maroc ont une politique commune à conduire en Afrique (…) une forme de libération des sociétés et de repenser des relations équilibrées", a également déclaré Emmanuel Macron.