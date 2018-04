Emmanuel Macron entame une visite de trois jours aux Etats-Unis afin de tenter de convaincre Donald Trump sur de nombreux dossiers

Après la visite de Donald Trump et de la First Lady Melania Trump à Paris lors de la cérémonie du 14 juillet sur les Champs Elysées, les dirigeants franco-américains se retrouvent en ce début de semaine à Washington. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron se rendent dans la capitale américaine dans le cadre d'une visite d'Etat d'une durée de trois jours.

Les débats s'annoncent intenses entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Les présidents français et américain vont en effet aborder des sujets majeurs et tenter d'apporter des solutions concrètes sur ces dossiers.

Les échanges économiques avec l'Europe, le nucléaire iranien et la situation en Syrie devraient être au menu de cette visite qui débute aujourd'hui.

Emmanuel Macron a accordé une interview aux médias américains afin de préparer cette visite. Un entretien du président franças, qui s'exprime entièrement en anglais, a été diffusé ce dimanche sur les antennes de Fox News, en préambule de la visite de trois jours à Washington. Cette chaîne politique conservatrice est très regardée par le président américain.

Donald Trump souhaite remettre en cause l'accord nucléaire iranien signé en 2015. Les Etats-Unis ont l'intention de réduire l'influence de l'Iran dans la région. Téhéran a proféré des menaces ce samedi. L'Iran a l'intention de reprendre "vigoureusement" l'enrichissement de l'uranium si Washington rompait l'accord sur le nucléaire iranien. Emmanuel Macron souhaite proposer un accord complémentaire entre les pays occidentaux à ce sujet. Donald Trump devrait trancher avant le 12 mai prochain.

La relation entre la France et les Etats-Unis sur le plan international s'est renforcée dans le cadre des récentes frappes en Syrie suite à l'attaque chimique présumée, imputée au régime de Bachar el-Assad. Donald Trump a pourtant l'intention de retirer ses troupes de la Syrie (près de 2 000 soldats). Emmanuel Macron va tenter de convaincre le président américain afin que les militaires américains restent en Syrie.

Le chef de l'Etat français va également tenter de faire lever l'application des taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium pour l'Union Européenne. Ses taxes sont actuellement suspendues jusqu'au 1er mai.

La visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Washington est la toute première pour un dirigeant étranger sous la présidence de Donald Trump. Les deux couples présidentiels vont dîner à Mount Vernon, l'ancienne demeure de George Washington. Ce lieu se trouve au sud de la capitale américaine. En juillet 2017, Emmanuel et Brigitte Macron avaient convié Donald et Melania Trump au restaurant de la Tour Eiffel.

La journée de mardi sera marquée par un dîner d'Etat avec le vice-président Mike Pence et par des discussions diplomatiques dans le cadre d'entretiens à la Maison Blanche. Le président français assistera à une cérémonie militaire au cimetière d'Arlington. Emmanuel Macron prononcera un discours mercredi devant les membres du Congrès. Le président français rencontrera également les étudiants de l'Université George Washington. La délégation française pour ce voyage d'Etat est composée de cinq ministres et de 50 personnalités dont Thomas Pesquet.