Emmanuel Macron en visite dans la Somme aux côtés de Theresa May

May et Macron au mémorial de Thiepval pic.twitter.com/V1YL1Zslds

#centenaire1418 Arrivée d’Emmanuel Macron et Theresa May au mémorial de Thiepval recueillement photo @fredhaslin @CourrierPicard pic.twitter.com/WR4v4VQoL1

Emmanuel Macron accueille Theresa May dans la Somme pic.twitter.com/oYurAHK6wC , source BFMTV

Un important week-end de commémorations du centenaire de l'armistice sera marqué par un important Forum sur la paix. Une soixantaine de dirigeants mondiaux sont notamment attendus. A cette occasion, Vladimir Poutine et Donald Trump devraient d'ailleurs s'entretenir brièvement.

Emmmanuel Macron est allé à la rencontre des Français et a mulitiplié les déclarations et les discours tout au long de cette semaine. Il a notamment annoncé la future Panthéonisation de Maurice Genevoix.

Ce mémorial est le plus grand du Commonwealth.

Les noms de 72.000 soldats britanniques et sud-africains portés disparus entre 1914 et 1918 dans la Somme sont inscrits sur ce monument.

Les images vont faire le tour du monde. Emmanuel Macron et Theresa May se sont rendus à la nécropole franco-britannique de Thiepval ce vendredi.

