Emmanuel Macron en appelle à une "refondation historique de l'Europe"

Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin aujourd'hui pour rendre visite à Angela Merkel pour son premier déplacement en tant que président. En cela, il perpétue une tradition pour les chefs d'Etat Français qui date des années 90. Après avoir été chaleureusement reçu par la chancelière Allemande et avoir discuté une heure avec elle, une conférence de presse commune était organisée. Traités européens, vision de l'Europe, du couple franco-allemand, de nombreux thèmes ont été abordés et les deux chefs d'Etat se sont plié aux questions des journalistes sur place

Dans cette allocution, c'est d'abord Angela Merkel qui a pris la parole pendant la conférence de presse commune avec Emmanuel Macron à Berlin.

La chancelière allemande en préambule a rappelé que "Les intérêts de l'Allemagne sont étroitement liés à ceux de la France" et a rappelé l'importance et le rôle du couple franco-allemand.

"J'ai pleinement conscience de notre responsabilité dans cette phase critique de l'Union européenne, de prendre les bonnes décisions. L'Allemagne ne se portera bien que si l'Europe se porte bien, et donc si la France se porte bien" a-t-elle déclaré. Puis la chancelière a précisé les thèmes qui ont été abordés pendant l'entretien avec Emmanuel Macron. Notamment 'la réciprocité commerciale", la continuité de la coopération en matière de défense et la nécessité de créer des emplois, "S'assurer que ces emplois perdurent. Nous avons des problèmes de chômage en Allemagne, et cette question est encore plus grave en France. Nous allons aller plus loin en matière de relation bilatérale, et nous allons organiser un conseil des ministres franco-allemand après les élections législatives. Nous voulons élaborer une feuille de route pour la construction de l'Union européenne. Nous allons devoir nous occuper du Brexit et la manière d'améliorer la zone euro et pour lui donner une nouvelle impulsion".

Une refondation historique de l'Europe

Emmanuel Macron a embrayé d'abord en remerciant la chancelière de l'accueil chaleureux qui lui était fait et a assuré qu'il ne voulait "ni d'une relation de chantage, ni d'opposition mais de confiance". Le président français assure ne pas avoir "oublié le message d'inquiétude, de colère et d'insatisfaction du peuple français" et appelle à une refondation "historique de l'Europe".

" Je suis devant vous, heureux de pouvoir représenter la France mais avec une lourde tache à accomplir. La première c'est de mettre en place les réformes dont la France à besoin. La France est aujourd'hui le seul grand pays de l'UE qui n'a pas réussi à vaincre le chômage de masse. Ensuite, il y a la nécessité d'avoir une Europe moins bureaucratique et une Europe qui protège davantage. Le droit d'asile commun, la directive travailleurs détachés, la réciprocité commerciale sont autant de sujets qui auront un impact sur la vie de nos concitoyens. L'autre chantier, ce sont nos projets bilatéraux : la relation en matière économique, fiscale, éducative, de sécurité, de Défense extérieure et de politique internationale. Ce sont des sujets d'extrême importance sur lesquels des réformes seront conduites", a expliqué Emmanuel Macron. Ce dernier a également évoqué la création d'une "feuille de route franco-allemande pour pouvoir avancer dans les prochaines années sur ces sujets" a déclaré Emmanuel Macron.