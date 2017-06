Emmanuel Macron : "Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir et notre honneur"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

"Nique la France" vs "vive la France" : comprendre la polémique Obono en trois actes

Tennis: Garcia se qualifie en quarts à Barcelone et rejouera...dès ce soir

Brexit: l'offre de May "risque d'aggraver la situation" des Européens au Royaume-Uni

Alors que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sa volonté de prévenir tout "appel d'air" lors d'une visite à Calais ce vendredi, Emmanuel Macron a lui aussi évoqué la question migratoire : "Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir et notre honneur (…) Nous avons décidé d'accélérer les procédures de traitement des demandes d'asile", a expliqué le président de la République, saluant par ailleurs le travail réalisé en amont du président du Conseil européen, Donald Tusk, et du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, sur la question de la Défense européenne.

De son côté, la chancelière allemande s'est aussi félicitée de la coopération franco-allemande : "Le Conseil européen de Bruxelles a traduit un nouvel espoir et le couple franco-allemand y a contribué (…) La coopération franco-allemande a fait ses preuves avec de bons résultats, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout".

"Quand l'Allemagne et la France parlent de la même voix, l'Europe peut avancer. C'est plus qu'un symbole, c'est une éthique de travail (…) L'Europe est notre meilleure protection face à ces défis mondiaux", a tout d'abord estimé le président de la République.

Lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel à l'issue du Sommet européen, Emmanuel Macron a évoqué ce vendredi les problématiques communes auxquelles la France et l'Allemagne doivent faire face.

