Emmanuel Macron détaille son patrimoine

Opération transparence pour Emmanuel Macron. Attaqué sur son patrimoine, le candidat a tenu à répondre aux accusations, sur BFMTV et RMC. "Entre 2009 et 2014, j’ai gagné un peu plus de 3 millions d’euros, tout cumulé. Là-dessus, j’ai payé 1,4 million d’impôts, j’en suis très heureux, je n’ai pas fait d’optimisation fiscale" déclare-t-il.

"Il restait 1,9 million d’euros. Là-dessus, j’ai remboursé des emprunts que j’avais: 500.000 euros.

J’ai fait des travaux, en particulier dans la maison de ma femme, pour 300.000 euros. J’ai fait 100.000 euros de travaux à Paris", a-t-il ajouté. "J’avais à la fin de cette période 270.000 euros d’épargne qui apparaissent dans la déclaration de la Haute autorité pour la transparence (de la vie publique, HATVP)."

Sur 6 ans, il a dépensé "700.000 euros de vie courante" et vit aujourd'hui des droits d'auteurs de son livre "Révolutions" qui lui ont rapporté 250 000 euros. Enfin, il dément avoir touché un héritage d'Henry Hermand, cet entrepreneur qui se présentait comme son mentor. "C’est faux, je vous le dis. Dès mardi j’ai demandé à ce que le notaire de cette personne (…) puisse communiquer de manière officielle", a-t-il expliqué.

"J’entends parler de tout, vous savez. Il y a un héritage caché, j’ai des comptes dans des paradis fiscaux… Pourquoi? Parce que vous avez dans cette campagne deux responsables qui ont des ennuis judiciaires, des vrais, et qui sont livrés justement à leurs propres turpitudes" poursuit-il. "L’argent que j’ai gagné dans ma vie, je l’ai gagné, j’ai travaillé pour gagner. Je n’ai jamais eu de cadeau caché, j’ai toujours traqué dans ma vie les conflits d’intérêts (…). Je n’ai pas peur des gens qui réussissent, j’aime les gens qui se battent, je sais d’où je viens et je sais où je veux aller."