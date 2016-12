Emmanuel Macron désigné personnalité politique de l'année 2016

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Enfin, les sympathisants du Front national choisissent sans surprise Marine Le Pen (81%), largement devant François Fillon (36%) et Marion Maréchal-Le Pen (33%).

Dans le détail, Emmanuel Macron arrive en tête chez les sympathisants de gauche (55%), devant Manuel Valls (38%) et François Fillon (37%). Chez les sympathisants de droite, François Fillon se place en première position (67%), devant Emmanuel Macron (61%) et Alain Juppé (27%).

Quant aux autres candidats à la primaire de la gauche (hormis Manuel Valls), Arnaud Montebourg se place en 11ème position avec 8%, Benoît Hamon en 13ème position avec 7%, et Vincent Peillon 19ème position avec 1%.

Arrivent ensuite dans l'ordre du top 10 Manuel Valls et Marine Le Pen (24%), Alain Juppé (22%), Bernard Cazeneuve (16%), Jean-Luc Mélenchon (14%), François Hollande et Marion Maréchal-Le Pen (11%), puis Nicolas Sarkozy (9%).

L'ancien ministre de l'Economie, candidat à l'élection présidentielle, arrive en tête chez les sondés qui pouvaient chacun donner 5 noms de personnalités politiques, légèrement devant le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, François Fillon (44%).

