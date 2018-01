Emmanuel Macron défend le pacte laïc entre le religieux et le citoyen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'idée centrale est donc de ne pas renoncer au "pacte laïc" conclu entre l'État et les religions.

Il a défendu la cohabitation du religieux dans la nation et dans chacun de ses citoyens. : «La foi religieuse qui relève de l'intime ne disqualifie pas pour être citoyen, il serait fou de penser qu'en une même personne, les deux ne dialoguent pas constamment.»

«Nous devons avoir un travail sur la structuration de l'islam en France, qui est la condition même pour que vous ne tombiez pas dans les rets des divisions de votre propre religion et de la crise qu'elle est en train de vivre sur le plan international.»

Il a affirmé ne pas vouloir s'enfermer dans la loi de 1905 prônant la séparation de l'Église et de l'État, qu'il a pourtant qualifié de "trésor" national mais qu'il considère inadapté à l'Islam. «La France s'est habituée dans son dialogue à une religion qui est structurée de manière beaucoup plus verticale, parce que c'est l'histoire de la France avec l'Église catholique. Il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont: parce que les religions sont structurées différemment, nous tâtonnons.»

«On voudrait, en parlant de laïcité, parler du seul sujet de la religion qu'est l'islam. C'est une erreur funeste pour l'islam et pour toutes les autres ­religions». Il a cependant insisté sur la nécessaire "structuration" de cette religion en France.

