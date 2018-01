Emmanuel Macron à Davos : "France is back"

"Ma responsabilité de construire une France prospère et ouverte au monde, mais aussi capable de prendre en considération les laissés-pour-compte. C'est le fameux 'en même temps' que j'essaie de formaliser en France", a lancé Emmanuel Macron ce mercredi 24 janvier, lors de son discours au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Et de citer ses réformes : le "système éducatif", "les règles d'accès à l'université", "des réformes pour allouer les ressources différemment et attirer du capital étranger", fermeture des "centrales à charbon d'ici 2022".

"Il faut une Europe plus forte si nous souhaitons éviter la fragmentation du monde"

Puis, Emmanuel Macron a déclaré : "Mon premier message, c'est que la France est de retour" ou "France is back" (en version originale). "La France est de retour au cœur de l'Europe", a-t-il poursuivi. "Il n'y aura jamais de succès français sans succès européen", a-t-il exalté la grandeur de l'Hexagone au sein de l'UE. De ce fait, il a défendu l'Europe, seul endroit au monde où, selon lui, "vous avez un équilibre entre les valeurs" que sont la liberté, la justice et l'équité. "Si je souhaite que la France trouve pleinement sa place dans la compétition mondiale, je pense que la condition, c'est que l'Union européenne soit plus forte et trouve une ambition", a-t-il encore lancé, estimant qu'"il faut une Europe plus forte si nous souhaitons éviter la fragmentation du monde".

Ainsi, le chef de l'Etat a prôné la conception d'une "stratégie sur dix ans" pour que "l'Europe soit un acteur social, scientifique, écologique" ainsi qu'une "puissance politique". "C'est ce que nous devons bâtir. Il nous faut plus d'ambition", a déclaré Emmanuel Macron, tentant de s'imposer comme la figure motrice de l'UE. "Nous n'y arriverons pas à 27 [membres], mais il nous faut plus d'ambition pour une avant-garde ouverte de l'Europe. La porte est ouverte en permanence. Mais ceux qui ne veulent pas avancer ne doivent pas bloquer les plus ambitieux dans la pièce", a déclaré Emmanuel Macron, qui a prononcé son discours en anglais et en français.

"On doit arrêter tendance à détricoter droit social pour adapter à mondialisation"

La deuxième partie de son discours a été consacrée à la mondialisation : d'un côté, Emmanuel Macron s'est montré ouvert au libéralisme ("personne ne pourra me suspecter de ne pas être 'business friendly'") ; de l'autre, il a fait comprend qu'il entend "reconnaître" et "être à côté de ceux qui ont été oubliés de la mondialisation". "La croissance économique, ce n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen", a-t-il déclaré. Et de poser cette question : "est-ce qu'on sait refonder un vrai contrat mondial?".