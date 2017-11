Emmanuel Macron critique l'utilisation de Twitter par Donald Trump

Ils ont beau avoir l'air d'être les meilleurs amis du monde en public, il y a tout de même de grosses différences entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et notamment dans leur mode de communication. Le premier raffole de Twitter quand le second pèse chacun de ses mots avec soin. Dans le Time, le chef d'État français n'hésite pas à critiquer vertement l'utilisation du réseau social par son homologue américain. "Je ne tweete pas moi-même [...] car cela n'est pas compatible avec la distance qu'il faut pour gouverner et présider" explique-t-il, selon une retranscription d'Europe 1.

"Je pense que quand vous êtes dans la position de décider tout seul et quand vous avez la responsabilité de beaucoup de politiques publiques et de beaucoup de gens, vous ne pouvez pas réagir de façon permanente sur ce type de média, ou sur quelque média que ce soit. Il faut du temps, il faut de la distance, il faut vous organiser pour vérifier les faits, penser à ce à quoi vous devez réagir ou pas, parfois" assure-t-il.

"C'est pourquoi Twitter n'est pas toujours totalement adapté à ce type de travail. Ça va pour la vie privé, mais le problème, c'est que vous n'avez plus de vie privée quand vous êtes Président. Et pas de réaction privée. Votre réaction est la réaction d'un Président." Le principal intéressé appréciera.