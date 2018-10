"Pure démagogie" : Emmanuel Macron critique Angela Merkel sur le dossier des livraisons d'armes à l'Arabie saoudite

Emmanuel Macron a violemment critiqué Angela Merkel sur la question des relations commerciales avec l'Arabie saoudite face à la mort suspecte du journaliste Jamal Khashoggi.

Le président de la République a critiqué implicitement la chancelière allemande. Le chef de l'Etat a dénoncé la "pure démagogie" des pays qui, comme l'Allemagne, veulent cesser d'exporter des armes vers le royaume saoudien à cause du scandale sur l'enquête de la disparition de Khashoggi.

Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce sujet lors d'une conférence de presse à l'occasion de son déplacement en Slovaquie, à Bratislava.

"C'est pure démagogie que de dire d'arrêter les ventes d'armes.

[Elles] n'ont rien à voir avec M. Khashoggi, il ne faut pas tout confondre. (...) Je suis très admiratif envers ceux qui, avant de savoir, disent 'on ne vendra plus d'armes' ! Ils en vendent déjà parfois plus que la France à travers les joint ventures (coentreprises) qu'ils ont !"

Emmanuel Macron répondait à la question d'une journaliste sur les appels lancès par l'Allemagne et l'Autriche pour stopper les ventes d'armes envers l'Arabie saoudite. La France a livré l'an dernier 1,4 milliard d'euros d'armements à Riyad.

Le chef de l'Etat est également attendu ce samedi à Istanbul pour un sommet majeur sur la Syrie avec l'Allemagne, la Turquie et la Russie. Les retrouvailles entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à la suite de ces déclarations sur le dossier des ventes d'armes auprès de l'Arabie saoudite promettent donc d'être glaciales.