Emmanuel Macron : "je choisis le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche et même le meilleur du centre"

Pari (presque) réussi pour Emmanuel Macron qui a rempli Bercy, à quelques zones près pour son dernier grand meeting national avant le premier tour. Environ 25 000 personnes ont suivi le discours depuis la salle ou à l'extérieur. "Dimanche, ce sera le début d’une nouvelle France. Nous allons rendre à la France son optimisme et sa foi dans l’avenir !" a-t-il lancé devant ses partisans, avant un discours davantage axé sur la France que sur son programme.

Une fois de plus, il en a profité pour tacler ses adversaires, et notamment Jean-Luc Mélenchon : "Pour certains ce sera Cuba sans le soleil ou le Venezuela sans le pétrole. D'autres voudraient nous enfermer dans un choix simple : Thatcher ou Trotski, Castro ou Maurras !"

Puis, il a évoqué son rôle de président.

"Il va falloir présider sérieusement, gouvernement autrement et représenter vraiment" promet-il. "Le président que je serai, il ne revendiquera pas de détenir tous les pouvoirs, de brutaliser les institutions, de mutiler les initiatives de ceux qui l’entourent. Je veux un président qui préside et un gouvernement qui gouverne. Le président doit redonner confiance en faisant confiance."

Il a de nouveau assuré que les Français seraient "cohérents" et lui donneraient une majorité parlementaire s'il était élu. Et de rappeler ses engagements : "Nous diminuerons le nombre de parlementaires (...) Nous instaurerons une dose de proportionnelle (...) Nous limiterons le nombre de mandats dans le temps".

S'en est finalement suivi une séquence étranger dans laquelle Emmanuel Macron a tenu à se justifier de son tic de langage "en même temps" qui lui vaut des critiques de ses opposants. "On prétend que je suis flou" explique-t-il. "je choisis la liberté et égalité, croissance et solidarité, entreprise et salariés, la gauche, la droite et le meilleur du centre (...) "Sur le "en même temps", je persiste et je signe (...) "Je choisis, comme le général de Gaulle, le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche et même le meilleur du centre !"