Emmanuel Macron : "aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté" en 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

D'anciens détenus à Guantanamo demandent l'audition de Bush et Rumsfeld en France

Six jeunes de l'équipe de robotique du Burundi portés disparus à Washington

Les députés autorisés officiellement à venir sans veste et sans cravate à l'Assemblée

Plats et glaces maison pour les combattants

18h24 Guantanamo: d'ex-détenus demandent l'audition de Bush et Rumsfeld en France (AFP)

En outre, le chef de l'Etat a annoncé que l'opération Sentinelle serait révisée sur la base d'un rapport du nouveau chef d'état-major des armées (CEMA). "J'ai demandé, sous l'autorité de la ministre, à ce qu'une réflexion en profondeur, que le CEMA aura à me présenter, soit conduite pour l'automne qui permettra de réviser les modalités de l'opération Sentinelle", a expliqué Emmanuel Macron.

