Emmanuel Macron "assume" de demander "un effort" aux plus âgés

Emmanuel Macron demande de la patience. En visite ce jeudi dans la Marne – il s'est notamment rendu dans les camps militaires de Mourmelon et Suippes, le président de la République a été interpellé par un retraité sur la question du pouvoir d'achat. "Je sais que je demande un effort aux plus âgés, que parfois certains râlent, ça ne rend pas forcement populaire mais je l'assume" a ensuite estimé le chef de l’État devant la presse à Châlons-en-Champagne.

"C'est comme quand on refait en profondeur une maison" a-t-il poursuivi. "Au début on voit les plans, on se projette. Et après on commence les travaux, il y a un moment ça sent la peinture, y a des courants d'air, il fait plus froid, on se demande pourquoi on a fait tout ça".

Alors que dans les sondages, Emmanuel Macron perd des points chez les retraités, le locataire de l'Elysée a demandé du temps. "Il faut avoir la patience de rappeler pourquoi on le fait, d'avoir des désagréments passagers parce, qu'à la fin c'est quand même mieux qu'au début" a-t-il soutenu.