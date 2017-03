Emmanuel Macron : "Appelez-moi populiste si vous voulez"

Banquier, mondialiste, multiculturaliste… Le Front national s'attaque désormais à son rival rêvé, celui qui condenserait tout ce que le parti de Marine Le Pen déteste. Dans le JDD, Emmanuel Macron a tenu à leur répondre. "Je ne suis pas un mondialiste multiculturaliste déraciné. Le Pen et Fillon réduisent la France à une identité rabougrie" lâche-t-il. "Je me construis dans le rapport à notre langue, notre héritage et la fierté que nous en avons ; et en même temps, dans l'aspiration constante à l'universel et l'insoumission.

Ce sont des nationalistes ; nous sommes des patriotes." Il en profite d'ailleurs pour tacler le candidat de la droite. "François Fillon est plus incohérent, (il) dénonce le système alors qu'il est depuis trente ans un homme de parti et l'élu d'une primaire."

Le leader d'en Marche assume même être populiste. "Si être populiste, c'est parler au peuple de manière compréhensible sans passer par le truchement des appareils, je veux bien être populiste. De ce point de vue, le général de Gaulle l'était. Mais il ne faut pas confondre avec la démagogie, qui consiste à flatter le peuple dans ce qu'il a de plus bas. Donc appelez-moi populiste si vous voulez. Mais ne m'appelez pas démagogue, car je ne flatte pas le peuple."

A LIRE AUSSI - Dynamique Macron : une réédition de la campagne Lecanuet de 1965 ?