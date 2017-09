Emmanuel Macron a appelé Angela Merkel pour "la féliciter" et veut poursuivre leur "coopération essentielle"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pour la première fois en Belgique, des vacances scolaires sont prévues à deux dates différentes: en 2019, les congés de Pâques tomberont plus tôt en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles

En Birmanie, l'impossible réconciliation entre musulmans, hindous et bouddhistes

Dimanche, la CDU d'Angela Merkel a remporté une nouvelle fois l'élection, avec 32,7 à 33,3% des voix, des suffrages. Cela ouvre la voie à un quatrième mandat de la chancelière... même si elle ne disposera pas d'une majorité suffisante pour gouverner seule. Comme lors de ses précédents mandats, elle devra trouver des alliés pour former une coalition. La tâche risque d'être ardue : les sociaux-démocrates du SPD, deuxièmes avec 20 à 21% des suffrages, ont annoncé qu'ils refusent de continuer à gouverner avec la CDU. Par ailleurs, la droite nationaliste fait son entrée à la chambre des députés.

D’autres responsables français ont également commenté le sujet. Le chef des députés La République en Marche, Richard Ferrand, a estimé que "la longévité victorieuse de Mme Merkel est ternie par l'entrée de l'AfD au Bundestag et affaiblie par la chute de ses alliés sociaux-démocrates". Quant au président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, il a indiqué sur Twitter : "Angela Merkel a gagné les élections en Allemagne : avec Emmanuel Macron, travaillons ensemble pour relancer Union Européenne".

J'ai appelé Angela Merkel pour la féliciter. Nous poursuivons avec détermination notre coopération essentielle pour l'Europe et nos pays.

