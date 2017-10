Emmanuel Macron annonce des premières mesures pour mieux rémunérer les agriculteurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le locataire de l'Elysée a également pointé du doigt la guerre des prix. "Nous avons tous une responsabilité et la première c'est de mettre fin à cette guerre de prix. Stopper la guerre des prix c'est stopper la dévalorisation permanente du revenu des agriculteurs, c'est leur permettre de vivre ou plutôt de revivre". Mais "l'Etat ne fera pas tout" a averti Emmanuel Macron, qui a également appelé à "accélérer la transition agricole" et "faire pivoter les modèles".

"Nous modifierons la loi pour inverser la formation du prix, qui partira du coût de production" a-t-il annoncé. Et de souhaiter "un engagement clair des parties prenantes en ce sens, avant la loi, pour que ces négociations reflètent l'esprit de la loi à venir, sous l'autorité des ministres.

Il a ensuite donné ses pistes pour faire face à la paupérisation des agriculteurs, souhaitant rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs.

Rassurer la filière agricole : tel était l'objectif d'Emmanuel Macron, en visite à Rungis ce mercredi après-midi. S'exprimant en clôture de la première partie des États généraux de l'alimentation, le chef de l'Etat a d'abord salué le travail des agriculteurs. "Je n'ai jamais vu un paysan demander des aides" a-t-il lancé. "Je n'ai vu que des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures."

