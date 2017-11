Emmanuel Macron annonce l'expérimentation des emplois francs

Depuis Tourcoing (Nord), Emmanuel Macron a annoncé l'expérimentation des emplois francs dans une dizaine de territoires, dès le 1er janvier prochain. Déjà initiés dans des législatures précédentes, ces emplois concernent les jeunes de moins de 30 ans dans des quartiers populaires et permettent aux entreprises d'obtenir une prime. "Quand une entreprise prend un CDD de plus de deux ans ou un CDI quelqu'un venant qu'un quartier populaire, on l'encouragera" a-t-il expliqué.

Il est aussi revenu sur le gel des contrats aidés, mesure très critiquée par de nombreuses communes. "C'est un contrat à court terme subventionné par l'Etat. Sans qualification, sans formation.

Personne ne veut d'un tel contrat ! Ceux qui les défendent n'en voudraient pas pour eux-mêmes" a répondu le chef d'Etat.

