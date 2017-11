Emmanuel Macron a accepté le titre de chanoine du Latran

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans l'histoire de la cinquième République, les deux présidents socialistes même s'ils avaient accepté la distinction sur le fond ne s'étaient jamais rendus au Vatican pour en prendre officiellement possession. Valérie Giscard d'Estaing lui, s'était rendu à Rome, tout comme Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy après lui.

Au début du mois, Emmanuel Macron aurait accepté de prendre possession du titre honorifique de chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran. En cela, il se distingue de François Hollande qui avait refusé le titre. Cette distinction honorifique revient de droit à tous les présidents Français en tant qu'héritiers des rois de France. C'est le journal La Croix qui rapporte la nouvelle, le président aurait écrit au chapitre de la basilique romaine du Latran "et laisse entendre qu'il viendra en prendre possession" à Rome sans qu'une date ne soit prévue.

