Emmanuel et Brigitte Macron (et Némo) souhaitent un joyeux Noël aux Français

Après quelques jours de repos, Emmanuel Macron entamera la traditionnelle tournée des voeux de nouvelle année. Une tournée des grands ducs qui pourrait être raccourcie à une semaine (avant son départ pour la Chine le 8 janvier) au lieu d'un mois habituellement. "Macron veut réduire le nombre des vœux, regrouper et simplifier, sans négliger personne, résume Christophe Castaner, délégué général de La République en Marche, selon des propos rapportés par Le Monde . Il faut éviter que le président passe un mois à faire des discours dans l’entre-soi !"

Ce message, publié sur Facebook et Twitter, est accompagné d'une photo non datée les montrant sur le perron de l'Elysée, avec leur chien Némo.

Nous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année à tous nos concitoyens. Brigitte et Emmanuel Macron pic.twitter.com/2Bs8v2VdK6

Pas de polémique cette année : alors que le quiquennat de François Hollande a été marqué par plusieurs accusations de mépris à l'égard des Chrétiens au moment de Noël, Emmanuel Macron s'est joint à son épouse pour souhaiter "un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année" à tous les Français.

