"L'Émission politique" : suivez le grand oral de Jean-Luc Mélenchon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bonduelle rachète Ready Pac Foods, spécialiste US des salades 23/02/2017 - 21h38

Mélenchon défend Marine Le Pen et son refus de porter un voile à Beyrouth

L’EI force des enfants et handicapés à faire les kamikazes

Affaire Balotelli: retrait d'un point avec sursis pour Bastia et tribune fermée pour 3 matches

Europa League: fin de parcours pour Tottenham, Bilbao et la Fiorentina en 16e

"À soixante jours du premier tour, je me sens mieux armé, avec un programme chiffré, 250 000 personnes qui m'appuient et des parrainages, que d'autres candidats à la présidentielle", assure l'eurodéputé.

"Benoît Hamon propose un Parlement de la zone euro, mais il y a déjà un Parlement ! Il y aura donc un Parlement de la défense et un du fric !"

"Moi j'engage la puissance la France. Pour la première fois, Madame Merkel va entendre un président qui dit 'je ne suis plus d'accord'. (...) François Hollande avait promis de renégocier les traités européens, il n'a même pas essayé".

En cas de victoire, Jean-Luc Mélenchon promet un référendum sur la sortie de l'Union européenne : "Je ne prendrai pas la décision, ce sera le peuple. Il y aura un référendum. Et j'assumerai mes responsabilités".

"Quoi que raconte Madame Le Pen, je vais vous dire ce qui me séparera à jamais de moi (...) Elle ne croit pas en la nation républicaine, parce qu'elle est pour la préférence nationale, parce qu'elle est pour le droit du sol, quand moi je suis pour le droit du sang".

