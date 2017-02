L'Emission politique : Marine Le Pen jugé convaincante par 41% des téléspectateurs

Jeudi soir, Marine Le Pen a été invitée dans L'Emission politique sur France 2. Elle a présenté quelques points majeurs de son programme et a balayé différents sujets d'actualité durant deux heures. Selon un sondage Harris-Interactive, réalisé à l'issue de l'émission, 41% des téléspectateurs ont jugé la présidente du Front national "convaincante". C’est mieux que Benoît Hamon (40%) et que François Fillon avant la primaire et l’affaire dit Penelopegaite (38%). Seul Alain Juppé avait fait mieux.

Les qualificatifs attribués à @MLP_officiel par les sympathisants du @FN_officiel invités à regarder #LEmissionPolitique (1/2) pic.twitter.com/cv7whDwVAv — Harris Interactive (@harrisint_fr) 9 février 2017

Bonne présidente de la République

En outre, selon 38% des téléspectateurs, elle ferait une bonne présidente de la République.

Un chiffre bien au-delà de l’habituel "plafond de verre" de 30%.

Toutefois, cela ne signifie pas que 41% des Français voteraient pour elle. En effet, même si le dernier sondage Elabe place Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle (avec 25,5% à 26%) - elle serait suivie par Emmanuel Macron (22% à 23,5%) et François Fillon (17% à 18%) – la présidente du FN serait battue au second tour, par le leader du mouvement En Marche ! (63% des voix contre 37%), et par François Fillon, à 56% contre 44%.

