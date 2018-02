Une embauche record de cadres prévue en 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon l’Apec, les entreprises recruteront autant d’employés en 2019 qu’en 2018, et 276.000 cadres en 2020. En outre, l’Apec affirme que la majorité des recrutements devrait se faire dans le secteur des services. Jusqu'à 196.600 recrutements y seraient prévus en 2018.

Le recrutement des cadres a progressé de 10% en 2017. Il devrait encore augmenter cette année. Entre 248.000 et 271.000 embauches de cadres sont prévues cette année, selon l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), qui a publié ce jeudi 15 février ses prévisions de recrutements. Il s’agirait d’une embauche record, précise l’Apec.

