L'embarrassant conflit d'intérêts qui toucherait la ministre Agnès Buzyn

Conflit d’intérêt au gouvernement ? Récemment, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a rendu une décision favorable à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) dans une bataille de pouvoir qui oppose l’institut aux IHU (Instituts hospitalo-universitaires). Problème : le directeur d’l’Inserm n’est autre que... Yves Levy, mari de la ministre. Une situation d’autant plus gênante selon Marianne, que lors de son entrée au gouvernement, Buzyn et le Premier ministre avaient pris soin de co-signer un décret interdisant à la nouvelle ministre de s'occuper de toute affaire concernant cet institut.

Afin de sortir la ministre de ce mauvais pas, les services du Premier ministre ont dû intervenir à la rescousse.

Ils ont assuré à une agence de presse spécialisée dans le secteur médical, APMNews, que la décision n’avait pas vraiment été prise. Et que si la décision n’avait pas été prise, ce n’est donc pas Agnès Buzyn qui l’avait prise... Un véritable "numéro d'équilibriste" alors que les proches du dossier n’auraient pas eu le même sentiment, rapporte Marianne. Et d’après le site de l’hebdomadaire, l’affaire laisserait "l’impression d’un malaise au plus haut sommet de l’Etat".