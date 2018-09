L'Elysée ne dévoilera pas le salaire d'Alexandre Benalla

Au plus fort de la crise Benalla, Philippe Vigier, président de la mission parlementaire de la commission des finances avait, dans les colonnes du Parisien affirmé que Patrick Strozda avait menti quand il avait affirmé que le salaire d'Alexandre Benalla était celui d'un chargé de mission classique sans primes et que les informations sur sa rémunération étaient disponibles auprès de la Cour des comptes. Affirmations démenties par le même Philippe Vigier et Lise Magnier qui lui a succédé à la tête de la mission parlementaire.

Les deux élus, accompagnés d'Eric Woerth avaient alors envoyé plusieurs courriers à la présidence de la République pour demander combien gagnait exactement Alexandre Benalla accompagné d'une demande d'envoie des fiches de paie de janvier à juillet 2018 (pour vérifier la réfaction de salaire). Les députés demandaient également une copie du contrat de travail ainsi que celle de l'acte de licenciement.

Selon les informations du Parisien, ces demandes ont reçu une fin de non-recevoir. Dans un courrier daté du premier août, le cabinet d'Emmanuel Macron a estimé que le "principe de la séparation des pouvoirs s'applique au Président de la République… Son autonomie financière comme pour tout pouvoir public constitutionnel, garantit cette séparation des pouvoirs" et renvoie les députés à leur mission parlementaire.