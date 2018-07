L'Elysée dément la participation d'Alexandre Benalla à des réunions sur des questions de sécurité durant sa suspension

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Manifestants et gaz lacrymogènes sur le Tour

Elton John et le prince Harry se mobilisent contre le VIH

Tour de France (16e étape) : Alaphilippe et Barguil à l'avant

Le président de la République a annulé son déplacement sur le Tour de France, prévu ce mercredi. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, doit effectuer une visite en cette fin de semaine (jeudi et vendredi) au Portugal et en Espagne.

Ce mardi matin, Alain Gibelin est revenu sur ses déclarations lors de la commission à l'Assemblée lundi. Ses propos sont beaucoup plus en adéquation avec la version de l'Elysée dorénavant.

Lors de son audition à l'Assemblée nationale, lundi soir, Alain Gibelin, directeur de l'ordre public à la préfecture de police, avait affirmé qu'il navait pas été informé de la sanction prononcée contre Alexandre Benalla et que le "Monsieur Sécurité" du président de la République avait donc participé à des réunions de sécurisation pour l'Elysée pendant la période du 2 et du 18 mai. Durant cette période, Alexandre Benalla était pourtant censé être suspendu.

Cette réaction intervient après les propos d'Alain Gibelin, lundi devant la commission parlementaire. Ce dernier indiquait qu'Alexandre Benalla était présent les 2 et 18 mai dernier, alors qu'il était mis à pied. L'Elysée a démenti cette information aurpès de France info.

