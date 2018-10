L'Elysée confirme que le remaniement concernera plusieurs ministères

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Edouard Philippe conserve donc toujours sa double casquette de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur jusqu'à l'officialisation du remaniement.

Selon les précisions de l'Elysée ce mercredi, "il y aura des entrants, des sortants, certains changeront de job à l'intérieur du gouvernement". Des "changements de périmètre" et des "redécoupages de portefeuilles" ont été évoqués également.

Afin de faire patienter la sphère médiatique et les citoyens passionnés de politique, l'Elysée vient de donner de nouvelles précisions ce mercredi matin.

