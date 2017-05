L'Élysée aurait donné des consignes à suivre pour défendre Richard Ferrand

Dans son édition à paraître ce mercredi, Le Canard enchainé a fait des révélations embarrassantes contre Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires. Ce dernier aurait favorisé sa femme dans un appel d'offres, lorsqu'il dirigeait les Mutuelles de Bretagne. Depuis, les membres du gouvernement Macron sont interrogés par la presse. Et il semblerait qu'ils soient préparés à toutes les questions gênantes. En effet, Valeurs Actuelles a dévoilé la note confidentielle de l’équipe Macron qui détaille comment défendre Richard Ferrand.

Les arguments à présenter

Le document relate d'abord la vraie version des faits selon laquelle en 2011, les Mutuelles de Bretagne cherchaient un site "pour déménager et regrouper leurs services d'intervention à domicile".

Après quelques visites, "le choix s’est porté sur un local de 380 m² appartenant à la compagne de Richard Ferrand", indique la note dévoilée par Valeurs Actuelles. L'équipe Macron précise alors que "le Conseil d’administration, seul décisionnaire, et dont Richard Ferrand n’a jamais été membre, a été avisé à chaque instant de cette situation et son choix s’est effectué dans le respect de toutes les règles en vigueur".

Mais cette révélation tombe aussi au moment où le gouvernement souhaite moraliser la vie publique. Pour ne pas être pris au piège par les médias, voici les arguments que doivent présenter les membres du gouvernement, selon la note dévoilée par Valeurs Actuelles :

In fine, l'auteur du document fustige celui qui a apporté cette information au Canard enchaîné et n'oublie pas de souligner que Richard Ferrand "a su redresser les Mutuelles de Bretagne et créer plus de 300 emplois".