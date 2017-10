Des élus guyanais boycottent la visite d'Emmanuel Macron

Alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre ce jeudi 26 octobre en Guyane, certains élus locaux le boycottent. Hier soir, près de 300 personnes se sont rassemblées à Cayenne à l'appel du collectif Pou Lagwiyann Dekole [pour que la Guyane décolle, NDLR] pour réclamer au président le respect des accords de Guyane signés avec le gouvernement après le mouvement social qui a paralysé le territoire au printemps. La population a été priée à se mobiliser ce jeudi lors d'une marche dans Cayenne, au moment où le chef de l'Etat sera à Maripasoula, une commune défavorisée du sud-ouest guyanais.

La visite de Macron critiquée

Les Guyanais sont donc sceptiques face à la venue d'Emmanuel Macron. Le président de l'Association des maires de Guyane David Riché a même écrit au chef de l'État pour lui annoncé son refus de l'accueillir à l'aéroport et de participer au dîner républicain organisé durant la visite.

La raison de cette missive ? L'absence de rencontre entre le chef de l'Etat et l'ensemble des élus guyanais sur "les thèmes des Accords de Guyane, du plan d'urgence de 2,1 milliards supplémentaires, ou encore de la suppression des contrats aidés". "Vous avez fait le choix de placer votre visite sous l'auspice des régions ultrapériphériques et des futures assises des Outre-mer. C'est un choix que nous, maires de Guyane, ne pouvons que regretter. Il y a des choix autrement plus importants parce que vitaux quant à l'avenir de notre territoire", a fustigé David Riché.