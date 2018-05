Des élus américains proposent le nom de Trump pour le prochain Nobel de la paix

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le groupe Lagardère se recentre sur l'édition et les boutiques d'aéroports

Le MAE chinois et le dirigeant de la RPDC discutent des relations bilatérales et de la dénucléarisation (PAPIER GENERAL)

En savoir plus

Ce projet était mené par le représentant de l'Indiana Luke Messer. Dans leur courrier, les élus américains ont affirmé que Donald Trump mérite la prestigieuse récompense pour son effort pour mettre fin aux tensions entre les deux Corées et ramener la paix dans la péninsule. "Depuis qu'il a pris ses fonctions, le président Trump a travaillé sans relâche pour faire pression au maximum sur la Corée du Nord pour qu'elle mette fin à son programme d'armement nucléaire illégal et pour ramener la paix dans la région", indiquent les élus.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres