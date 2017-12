Une élue LREM se plaint de devoir vendre sa voiture à cause des "réflexions"

Et voilà ! Il semblerait que les macronistes sont de moins en moins heureux… En rejoignant Emmanuel Macron, ils ont renoncé à leurs salaires confortables, vie de famille heureuse et même aux véhicules...

Dans les colonnes de Sud Ouest, Véronique Hammerer, une députée LREM, se plaint de devoir vendre sa voiture. "J’ai acheté il y a quelques temps une Coccinelle, un vrai bijou. Mais je vais la revendre", raconte-t-elle. Et de préciser : "On en a discuté avec des amis et des militants : une députée en décapotable, ce n’est pas possible…". Un statut qui a également empêché son époux d'acheter un véhicule. "Avec mon mari on aime les belles bagnoles. Il voulait justement remplacer son Santa Fe de 12 ans d’âge par une Porsche Cayenne, je lui ai dit de ne pas le faire, sinon j’entends déjà les réflexions, il y a aura toujours des gens malveillants", lance-t-elle à Sud Ouest.

"C’est terrible en même temps !", estime-t-elle.