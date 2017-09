Un élu propose de lancer un "Solferithon" pour ne pas vendre le siège du PS

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Maria fait 2 morts et 2 disparus en Guadeloupe

Séisme au Mexique : Plus de 200 morts

Le FC Bâle à six points des Young Boys

Sébastien Bras, le chef 3 étoiles de Laguiole, ne veut plus figurer au guide Michelin

Dans les colonnes du Figaro ce 20 septembre, l’ex-ministre et candidat aux sénatoriales, Patrick Kanner exprime son désarroi : "Ce siège, c’est mon histoire. Le quitter sera un crève-cœur". Il propose donc de copier le Sarkothon, lancé par l'IUMP en 2013, pour sauver le siège du PS.

