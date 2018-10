Elections présidentielle en Géorgie: la franco-géorgienne Salomé Zourabichvili en tête au premier tour

Ancienne diplomate française, Salomé Zourabichvili a terminé le premier tour en tête des élections présidentielles selon un recompte des voix quasi-définitif. Avec 38,61% des suffrages, elle devance de peu son principal opposant, Grigol Vachadze soutenu par 37,72% des électeurs et ex-diplomate soviétique. Vachadze a d'ores et déjà obtenu le soutien de Davit Bakradze, arrivé en 3ème position avec 10,98% des voix. Soutenue par Rêve Géorgien, le parti au pouvoir, Salomé Zourabichvili est en mauvaise posture pour le second tour.

Née à Paris, elle est nommée ambassadeur de France en Géorgie en 2003 avant de recevoir la nationalité géorgienne suite à la Révolution des roses quelques mois plus tard qui a vu l'arrivée du réformateur Mikheïl Saakachvili au pouvoir. Nommée ministre des affaires étrangères, elle est limogée du gouvernement un an et demi plus tard et subit plusieurs revers électoraux. Elue députée en 2016 par la majorité actuelle, elle soutient la ligne d'un rapprochement avec l'UE et l'OTAN, tout en critiquant l'ancien président Saakachvili et ses héritiers.