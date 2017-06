Elections législatives : Edouard Philippe apporte son soutien à la candidate qui affronte Jean-Luc Mélenchon

A peine arrivé à Marignane, près de Marseille, Edouard Philippe s'est directement affiché avec la candidate LREM pour les élections législatives dans la quatrième circonscription de Marseille. Et ce soutien, Corinne Versini risque d'en avoir besoin. En face d'elle, ni plus ni moins que Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) et Patrick Mennucci (PS). " C'est un combat remarqué et important (...) je souhaite qu'elle ait le meilleur résultat possible, c'est-à-dire la victoire" a déclaré le Premier ministre.

Christophe Castaner,Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et candidat aux législatives dans la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, s'est aussi joint à la photo. s'est aussi joint à la photo.

Avec le Premier Ministre Édouard Philippe et le porte parole Christophe Castaner venus m'apporter leur soutien pic.twitter.com/sWoUbqJWFm — Corinne Versini (@corinne_versini) 2 juin 2017

Comme le rapporte Europe 1, la candidate s'est dite "heureuse" de ce soutien "car je vais avoir besoin de tous les soutiens pour le combat très dur que je mène" assurant que Jean-Luc Mélenchon lui donne "encore plus de motivation pour gagner car elle aime les défis".

Toujours selon la radio, Jean-Luc Mélenchon en réaction a affirmé : "C'est bien la femme du gouvernement et c'est bien monsieur le maire du Havre, Premier ministre, qui est son mentor, or, c'est un homme de droite. Cela clarifie le paysage".