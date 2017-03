Élections législatives aux Pays-Bas : les libéraux largement en tête devant l'extrême droite de Geert Wilders

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Verticale: la Tour Eiffel, nouveau terrain de jeu pour 'happy few'

Édition 2017 de la conférence de l’association canadienne des promoteurs et des prospecteurs : Le lobbying payant du ministre des mines

Présidentielle de 2018 : Le RDS appelle IBK à briguer un second mandat

Pays-Bas: "pas de différence" entre Rutte et "le fasciste Wilders"

Le leader du parti populiste a cependant parlé d'un "succès" et affirmé qu'il était prêt à participer à la prochaine coalition gouvernementale. "Je suis disponible, je l'ai toujours dit, je le souhaite". L'ensemble des autres partis ont toutefois exclu une telle collaboration. Malgré sa victoire, le parti libéral devra réunir au moins quatre formations pour former une majorité au Parlement, ce qui laisse présager de longs mois de négociations

C'est un recul de 9 sièges par rapport à 2012. Le Parti de la liberté de Geert Wilders obtient la deuxième place, avec 19 sièges, à égalité avec deux autres formations (l'Appel chrétien-démocrate et les sociaux-libéraux des Démocrates 66.

Selon les premiers décomptes, le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) du Premier ministre libéral sortant, Mark Rutte, arrive en première position et obtient 32 sièges sur les 150 que compte la chambre basse du Parlement.

Des millions de Néerlandais ont voté mercredi aux élections législatives. Un scrutin en forme de baromètre pour l’Union européenne, où l’on retrouvait notamment le député anti-système Geert Wilders, volontiers eurosceptique, et qui avait été en tête de certains sondages.

