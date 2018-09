Elections européennes : Valérie Pécresse dénonce le projet de fusion de Nicolas Dupont-Aignan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Lors de son meeting de dimanche, Nicolas Dupont-Aignan a précisé qu'il allait mener sa propre liste pour les élections européennes de mai 2019. Il a lancé un "appel solennel" aux Républicains et au Rassemblement national dans le cadre de cette campagne.

Moi je ne crois pas à cette théorie et je la combats. Je pense que l'identité, l'ADN de la droite française, n'est certainement pas de s'allier avec l'extrême droite; c'est au contraire d'affirmer son identité contre une extrême droite qui bafoue nos valeurs. Ces fusionnistes sont à mon sens profondément les ennemis de la droite républicaine".

"Nicolas Dupont-Aignan a jeté le masque aux dernières présidentielles : il a fusionné au second tour avec Marine Le Pen. Aujourd'hui il y a une sensibilité, que j'appellerai fusionniste : ceux qui pensent que l'avenir de la droite c'est la fusion de la droite.

La présidente LR de la région Ile-de-France a directement évoqué et a vivement critiqué l'attitude du leader de Debout la France.

