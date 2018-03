Election du premier secrétaire du PS : Olivier Faure en tête des suffrages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Nord et centre du Mali : La création de régions militaires pour juguler la crise

8h46 G20: absence du ministre japonais des Finances mis en cause dans un scandale AFP

La Chambre approuve le projet de loi "cash for car"

Ce vendredi, c'est la 18e journée du sommeil : six conseils pour bien dormir

Les résultats définitifs du premier tour seront connus dans la journée. Selon les chiffres provisoires, il y a eu environ 35 000-40 000 votants. Une participation jugée "plutôt bonne". Le vainqueur sera connu le 29 mars. Mais selon François Kalfon, Stéphane Le Foll pourrait se retirer de la course car il ne dispose pas d'un réservoir de voix suffisant. Il serait "logique qu'une décantation s'opère, il se peut qu'il n'y ait pas de second tour, la possibilité existe", a déclaré ce membre de la direction collégiale du PS sur Sud Radio.

Jeudi 15 mars, lors du premier tour du scrutin, Olivier Faure et Stéphane Le Foll sont arrivés en tête des suffrages des militants socialistes, selon des résultats provisoires. L'un d'entre eux pourrait donc devenir le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste. "Sur les résultats, après échange avec les quatre candidats, je peux vous annoncer qu'un candidat est nettement devant, c'est Olivier Faure, suivi de Stéphane Le Foll, puis d'Emmanuel Maurel et enfin Luc Carvounas", a annoncé le coordinateur du parti Rachid Temal lors d'un point presse.

