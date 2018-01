Eleanor : trois morts, un disparu et encore 25 départements en alerte orange

Si la tempête Eleanor est passée sur la France, 25 départements sont toujours en alerte orange, notamment pour des risques importants d'inondations et d'avalanches. Les fortes pluies ont touché une grande partie du pays, notamment l'est du pays, très surveillé. "Sur l'ensemble de l'épisode, les quantités de pluie en 48 heures seront de l'ordre de 50 à 70 litres par mètre carré dans beaucoup de secteurs de plaine, 80 à 120 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Vosges, localement 140 à 160 sur le Ballon d'Alsace.

Ces pluies qui tombent de manière assez régulière et continue, peuvent entraîner du ruissellement, des inondations locales et avoir un effet sur la stabilité des sols" explique Météo France. L'alerte devrait être levée vendredi soir.

Sur le plan humain, Eleanor a entrainé la mort de trois personnes, mercredi et jeudi : un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de Morillon (Haute-Savoie), tandis qu'un agriculteur a perdu la vie, entrainé par une coulée de neige en Savoie. Enfin, une personne âgée a fait un arrêt cardiaque après l'inondation de sa maison en Isère. Dans ce département, un pompier volontaire est toujours porté disparu, emporté par un torrent.