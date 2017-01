El Khomri, Rachline, Jadot... retrouvez le best-of des déclarations politiques de la matinée

Dans une interview accordée au Monde, Anne Hidalgo a vertement condamné le quinquennat de François Hollande, qui selon elle a été "un grand gâchis". Invitée de RTL, Myriam El Khomri a défendu l'action gouvernementale et demandé "de la nuance". "Je ne me souviens pas que ce quinquennat soit un gros gâchis", a plaidé la ministre du Travail. "Je trouve ça particulièrement excessif. Il faut un peu de nuance et regarder la réalité de ce qui est mis en œuvre".

El Khomri déplore les propos "excessifs" de... par rtl-fr

David Rachline était l'invité ce jeudi sur RMC ce jeudi; Au micro de Jean-Jacques Bourdin, le porte-parole de Marine Le Pen a affiché sa confiance quant au besoin de 6 millions d'euros pour financer la campagne la présidente du Front national.

"On n'en a pas suffisamment pour aller bout de la campagne mais on va trouver", a-t-il lancé. Si les banques françaises continuent à ne pas vouloir prêter au parti, "nous irons chercher ailleurs".

"On va trouver": Rachline confiant sur le... par BFMTV

Yannick Jadot s'est réjoui que différents candidats socialistes parlent d'écologie dans leurs programmes. Invité de France Inter, le candidat Europe Ecologie les Vert a affirmé que "c'est une très bonne nouvelle à chaque fois qu'un candidat politique reprend nos idées. Mon sujet ce n'est pas que Yannick Jadot prenne le pouvoir, c'est que la France devienne écologiste. Discutons de nos propositions pour résoudre la crise écologique".

Yannick Jadot répond aux questions de Patrick... par franceinter