Eh non, les Suisses ne sont plus les plus riches du monde

Tout se perd, ma bonne dame. En 2016, la Suisse n'était plus le pays le plus riche du monde, à en croire la huitième édition du "Global Wealth Report" d'Allianz, qui s'intéresse aux actifs financiers des ménages dans plus de 50 pays. La confédération helvétique se voit détrônée pour la première fois par les États-Unis, où la croissance de la fortune des ménages a été plus forte, grâce à un dollar fort et à une reprise des marchés boursiers.

Bon ne soyez pas trop tristes pour nos amis alpins. En termes d’actifs bruts toutefois, la Suisse défend sa première place (268.840 euros/tête). Ce duo de choc, on retrouve le Japon, la Suède, Taiwan et la Belgique.

Les Français ne sont que 15e (une place de mieux que l'an dernier tout de même), derrière l'Australie mais devant l'Allemagne (18e).

Le rapport note que, depuis 2012, début des politiques monétaires non conventionnelles de la Banque Centrale Européenne, la performance des ménages français est, comme pour le reste de la zone euro, en perte de vitesse. Par ailleurs, pour la première fois depuis 2009, l’endettement des ménages augmente plus vite que le PIB.