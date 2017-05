Égypte : un bus transportant des chrétiens attaqué, au moins 26 morts

Mise à jour 15h50

Selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales, au moins 24 personnes ont été tuées et 27 blessées dans l'attaque d'un bus qui transportait des chrétiens coptes en Égypte vendredi 26 mai.

Cette attaque à main armée, perpétrée par des individus qui n'ont pas été identifiés, est survenue dans la province de Minya, à 200 kilomètres au sud du Caire. Les chrétiens coptes se rendaient à bord de deux autocars et d'un camion à un monastère, a précisé le gouverneur de la province.

Depuis plusieurs mois, la minorité chrétienne égyptienne a été victime de nombreux attentats, notamment dans des églises et en particulier dans la cathédrale Saint Marc d'Aelxandrie, en avril, une attaque suicide qui a fait une quarantaine de morts.

Les coptes constituent la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et l'une des plus anciennes.