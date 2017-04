Egypte : au moins 21 morts dans un attentat visant les chrétiens

Mise à jour, 12h20 : Au moins 21 personnes ont été tuées et 59 blessées dans cet attentat à la bombe, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Un attentat à la bombe a fait au moins 15 morts selon un premier bilan des services de secours, et 25 morts selon les médias locaux - dimanche dans une église dans la ville de Tanta, au nord du Caire. L'explosion a également fait une quarantaine de blessés.

L’explosion est survenue peu avant 10 heures dans l’église copte Mar Girgis (Saint-Georges) où les fidèles étaient venus nombreux pour célébrer le début de la semaine sainte qui commence ce dimanche avec la fête des Rameaux.

Parlant au téléphone à la télévision Nile news, le gouverneur de Gharbiya le général Ahmad Deif a affirmé que l'explosion avait eu lieu à l’intérieur de l’église".

La nature de l’attentat n'a pas encore été déterminée, a-t-il dit. "Soit une bombe a été placée dedans, soit quelqu'un s'est fait exploser", a-t-il indiqué.

Cet attentat intervient quatre mois après une attaque qui avait fait une trentaine de morts dans une église copte du Caire. En la revendiquant, l’organisation djihadiste Etat islamique avait affirmé sa détermination à continuer les attaques contre "tout infidèle ou apostat en Egypte et partout".

Les Coptes orthodoxes d'Egypte représentent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient, constituant 10% des 92 millions d'Egyptiens, et l'une des plus anciennes.

L'attentat intervient également avant une visite du pape François prévue les 28 et 29 avril en Egypte.