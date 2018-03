Égypte : Al-Sissi réélu avec plus de 90% des voix

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Face à lui, un seul candidat s'était présenté : Mostafa Moussa, personnalité peu connue en Égypte et soutien affiché de son adversaire al-Sissi. Moussa n'aura obtenu que 3% des suffrages, et a bien entendu déjà reconnu sa défaite (même s'il s'est vanté d'arriver en deuxième position à la télévision !). L'officialisation des résultats doit advenir lundi prochain.

Une loi – non appliquée certes – prévoit pourtant une amende de 22 euros contre les abstentionnistes.

Abdel Fattah al-Sissi sera donc renouvelé dans ses fonctions. Les trois jours de suffrages ont conduit à un véritable plébiscite du président sortant. C'est ce qu'a indiqué la presse d'Etat, affirmant qu'il devrait dépasser les 90% de suffrages favorables. Al-Ahram, le grand quotidien égyptien, parle quant à lui de 92%. Un score énorme, mais… inférieur aux 96,9% obtenus il y a 4 ans. Et avec un bémol de taille : 40% seulement des Égyptiens se sont déplacés (contre 47,5% aux élections précédentes).

