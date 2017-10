Egypte : 52 policiers tués lors d'une opération contre des islamistes

Un carnage s'est produit dans le désert libyque, dans l'ouest de l'Egypte, selon des sources au sein des services de sécurité.

Un bataillon de policier s'est rendu dans cette région isolée après avoir reçu un renseignement sur la présence dans une maison de huit terroristes du groupe Hasm (organisation responsable de plusieurs attaques contre des magistrats et des policiers l'an dernier au Caire) : ils sont alors tombés dans une embuscade. Au passage du convoi composé de quatre SUV et d'un véhicule du ministère de l'Intérieur, les islamistes ont fait exploser plusieurs bombes et ont attaqué les policiers au lance-roquettes.

52 policiers ont été tués et six autres blessés dans le désert libyque, selon ces sources des services de sécurité. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a confirmé l'incident tout en évitant de donner un bilan des membres des forces de sécurité tués. Plusieurs islamistes ont également été tués et les forces de sécurité continuent de fouiller cette zone désertique du pays,précise le ministère de l'Intérieur.

Dans un communiqué, Hasm a revendiqué la mort de 28 membres des forces de sécurité, ainsi que 32 blessés.

Les autorités égyptiennes accusent ce groupe Hasm d'être le bras armé des Frères musulmans, organisation qui a été interdite en 2013. Ces derniers démentent dément cette accusation.