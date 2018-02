L'Eglise reconnait un 70e miracle à Lourdes

Un 70e miracle vient d'être officiellement reconnu par l'Eglise catholique à Lourdes, important centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de la vierge Marie en 1858, qui accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier.

Le miracle concerne une religieuse française, Sœur Bernadette Moriau. Agée de 79 ans, elle souffrait depuis la fin des années 60 d'une "atteinte pluriradiculaire des racines lombaires et sacrées", qui depuis 1987 l'empêchait de marcher.

Dans une vidéo diffusée par le diocèse de Beauvais, la religieuse témoigne : "En février 2008, mon médecin traitant m'invite au pèlerinage diocésain du 3 au 7 juillet (…). Je n'avais jamais été à Lourdes en tant que malade (…) En aucun cas, je n'ai demandé la guérison, mais la conversion du coeur et la force de poursuivre mon chemin de malade." De retour dans sa communauté, près de Beauvais, se produit alors le miracle, détaille Mgr Jacques Benoit-Gonin, évêque de Beuvais, dans un communiqué officiel: "Le 11 juillet, en fin d'après-midi, elle prend un temps d'adoration qu'elle vit en communion avec Lourdes et le pèlerinage qu'elle vient d'y faire.

Revenue dans sa chambre, elle se sent appelée à quitter ses appareils: corset, attelle de jambe, arrêt du neurostimulateur. Dans la foi, elle s'exécute. Immédiatement, elle se met à marcher sans aide, de manière totalement autonome. Elle en prend à témoin ses soeurs qui ne peuvent que constater le changement. Elle se rend chez son médecin traitant qui constate le changement. Les spécialistes qui la suivaient feront de même. Elle se présente alors au Bureau Médical International de Lourdes, qui décide d'engager la procédure de constatation et de qualification."

Après plusieurs mois d'examens, le Comité Médical International de Lourdes, constitué par une assemblée de médecins, généralistes et spécialistes de plusieurs pays, examine le cas et vote les 18 et 19 novembre 2016. Il conclut que la guérison de Sr Bernadette Moriau "reste inexpliquée dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques."

Ce miracle a été annoncé ce 11 février 2018, jour de la fête de Notre-Dame-de-Lourdes.