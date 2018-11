Effondrement à Marseille : Jean-Claude Gaudin reconnaît des manquements de la ville

Près d’une semaine après l’effondrement de trois immeubles vétustes dans le centre-ville de Marseille, et au lendemain d’une marche blanche ayant réuni 8000 personnes selon la police, le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, fait son mea culpa.

"On n’en a pas assez fait, a-t-il dit lors d’une conférence de presse à l’Hôtel de ville. On n’en a pas assez fait parce que c’est compliqué, parce qu’on ne nous laisse pas manœuvrer, et donc il est clair que l’insalubrité existe encore".

Maire de la ville depuis 1995, il a admis qu’il "faut qu’on s’attache à faire des efforts sérieux de ce côté-là".

Jean-Claude Gaudin et la municipalité sont très critiqués depuis la survenue du drame, qui a fait huit morts. Une note confidentielle de l’agence régionale de santé révélée vendredi par Le Monde juge que le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville a tendance à "sous-évaluer" les dysfonctionnements dans les immeubles et à "minimiser" leur impact sur la santé des habitants.

Pour autant, hors de question pour le maire de démissionner, a-t-il répété.

"Je ne fais pas tout bien, j’en suis sûr, mais je suis là et je reste là", a-t-il martelé, avant d'expliquer son absence à la marche blanche de samedi par le fait que sa présence "peut-être aurait pu provoquer des tensions."