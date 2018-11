Effondrement d'immeubles à Marseille :le maire Jean-Claude Gaudin se défend

Trois jours après l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne, le maire de Marseille a enfin pris la parole. Certains habitants, depuis quelques jours, l'ont accusé dans les médias d'avoir délibérément abandonné le quartier de Noailles à sa décrépitude, et donc d'être pour quelque chose dans l'effondrement des immeubles.

Jean-Claude Gaudin ne voit pas les choses de cet oeil-là : "Depuis plus de 20 ans, nous sommes porteurs avec mon équipe d’une ambition et d’une exigence fortes pour la rénovation de l’habitat ancien et indigne." Il a réfuté l'accusation d'avoir privilégié la construction d'une patinoire (pour 56 millions d'euros), alors que seulement 200 millions d'euros seraient investis dans la rénovation de l'habitat public et privé marseillais. Le maire de la cité phocéenne a invectivé les journalistes qui se faisaient pressants : "vous croyez que le capitaire démissionne quand il y a une tempête" ?

L'atmosphère est décidément orageuse à Marseille...

Les recherches du côté de la rue d'Aubagne n'en sont qu'à 6 victimes. La possibilité de trouver un survivant est de plus en plus mince...