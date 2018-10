L'effarant train de vie à 600 millions de dollars de Kim Jong-un

Près de 18% des importations chinoises de la Corée du Nord seraient destinées au train de vie du dictateur nord-coréen et de quelques uns de ses fidèles. C'est le résultat d'une étude lancée par les experts du Parti de la Liberté de Corée (partisan d'une ligne dure vis-à-vis de Pyongyang). Les analyses se sont concentrées sur les rares données dont on dispose sur les importations nord-coréennes, celles provenant de Chine.

Sous le coup de sanctions internationales, la Corée du Nord se fournit presque exclusivement via Pékin pour ses importations et les données recueillies sont surprenantes.

En 2017, Pyongyang a dépensé 641 millions de dollars en achat de produits de luxe à l'étranger, soit 18% du total des importations du pays. Un montant qui aurait pourtant permis d'acheter 1,6 millions de tonnes de riz, alors que 40% de la population nord-coréenne souffre de malnutrition.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un en 2012, c'est plus de 4 milliards de dollars qui auraient été dépensés par le régime dans ces biens de luxe. Parmi les biens les plus prisés par le Parti et ses "Apparatchik" figurent l'électronique (de l'équipement pour une salle de cinéma haut-de gamme), les voitures (dont une Rolls-Royce et une limousine Mercedes) et l'alcool (surtout du whisky et du cognac dont raffolle Kim Jong-Un). Au-delà de son train de vie personnel, ces dépenses serviraient aussi à récompenser les fidèles du dictateur.